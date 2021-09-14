Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Сміюха показала себе зануреною в робочий процес

З тих пір як популярна українська група "НеАнгели" припинила своє існування її колишні солістки Віка Сміюха і Слава Камінська зайнялися сольними кар'єрами. Обидві артистки вже встигли випустити нові пісні і кліпи, а тепер працюють над новим матеріалом.

Як пише Politeka.net, Сміюха вирішила показати шанувальникам, як проходить ця робота. У новому відео на своїй сторінці в Instagram співачка продемонструвала себе в процесі запису пісні. Артистка в джинсових шортах і коротко зав'язаній сорочці стояла перед звукозаписною технікою в навушниках.

"Та в принципі добре", - вимовляє Віка після запису.

Потім вона чітко чує щось у навушниках.

"Ух ти, французький...може бути запишемо як-небудь французькою пісеньку? І англійською теж треба буде", - тут же вирішує Сміюха.

Судячи з веселого настрою, в процесі запису пісень артистка відчуває себе розслаблено і впевнено.

"Як я тебе дізнаюся? - Я буду в своєму репертуарі", - з гумором підписала кадри співачка.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Знову твоя фігура зачарувала", "чекаємо нового хіта!", "Ніколи так не задивлялася на чиюсь фігуру як на твою", "в принципі чудово",-пишуть люди.

Нагадаємо, екс-солістка «НеАнгелів» Сміюха чесно висловилася про конфлікт з Камінською.

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