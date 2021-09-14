Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала себя погруженной в рабочий процесс
С тех пор как популярная украинская группа «НеАнгелы» прекратила свое существование ее бывшие солистки Вика Смеюха и Слава Каминская занялись сольными карьерами. Обе артистки уже успели выпустить новые песни и клипы, а теперь работают над новым материалом.
Как пишет Politeka.net, Смеюха решила показать поклонникам, как проходит эта работа. В новом видео на своей странице в Инстаграм певица продемонстрировала себя в процессе записи песни. Артистка в джинсовых шортах и коротко завязанной рубашке стояла перед звукозаписывающей техникой в наушниках.
«Та в принципе хорошо», - произносит Вика после записи.
Филиппа Киркорова потрясла внезапная кончина известной певицы: "Этого не может быть"
Переход на зимнее время: когда все будет происходить в 2021 году
В МОЗ сделали заявление о третьей волне коронавируса: "ситуация может выйти из-под контроля"
Горбунов показал, что творилось за кулисами "Танців з зірками" после вылета Люленова: "Лучше пускай юморит..."
Звезда "Орел и Решка" Андраде в купальнике рассмешила неожиданной компанией на море: "Потап помолодел"
Затем она явно слышит что-то в наушниках.
«Ух ты, французский…Может быть запишем как-нибудь на французском песенку? И на английском тоже надо будет», - тут же решает Смеюха.
Судя по веселому настроению, в процессе записи песен артистка чувствует себя расслабленно и уверенно.
«Как я тебя узнаю? – Я буду в своем репертуаре», - с юмором подписала кадры певица.
Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.
«Опять твоя фигура зачаровала», «Ждём нового хита!», «Никогда так не засматривалась на чью-то фигуру как на твою», «В принципе великолепно», - пишут люди.
Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха честно высказалась о конфликте с Каминской.
Как сообщала Politeka, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха показала себя с новой стороны, поделившись сокровенным.
Также Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха подчеркнула идеальные формы платьем.