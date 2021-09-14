Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха показала себя погруженной в рабочий процесс

С тех пор как популярная украинская группа «НеАнгелы» прекратила свое существование ее бывшие солистки Вика Смеюха и Слава Каминская занялись сольными карьерами. Обе артистки уже успели выпустить новые песни и клипы, а теперь работают над новым материалом.

Как пишет Politeka.net, Смеюха решила показать поклонникам, как проходит эта работа. В новом видео на своей странице в Инстаграм певица продемонстрировала себя в процессе записи песни. Артистка в джинсовых шортах и коротко завязанной рубашке стояла перед звукозаписывающей техникой в наушниках.

«Та в принципе хорошо», - произносит Вика после записи.

Затем она явно слышит что-то в наушниках.

«Ух ты, французский…Может быть запишем как-нибудь на французском песенку? И на английском тоже надо будет», - тут же решает Смеюха.

Судя по веселому настроению, в процессе записи песен артистка чувствует себя расслабленно и уверенно.

«Как я тебя узнаю? – Я буду в своем репертуаре», - с юмором подписала кадры певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Опять твоя фигура зачаровала», «Ждём нового хита!», «Никогда так не засматривалась на чью-то фигуру как на твою», «В принципе великолепно», - пишут люди.

Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха честно высказалась о конфликте с Каминской.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха показала себя с новой стороны, поделившись сокровенным.

Также Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха подчеркнула идеальные формы платьем.