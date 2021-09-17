Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася філософською розповіддю і засвітила свій розкішний вечірній образ
Артистка, яка останнім часом просуває себе як сольну співачку, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У публікації Смеюха вирішила розповісти своїм шанувальникам історію з філософським підтекстом.
"Розповім вам історію про те, як один шукає прийшов до майстра дзен і запитав: «Як нам уникнути спеки і холоду?»
Натяками він запитує: «Як нам уникнути задоволення і болю?»
Майстер відповів:
- Будь жарким, будь холодним.
Ви усвідомлюєте ключову думку?",- поцікавилася співачка.
На новому фото вона позувала в розкішному вечірньому образі. На ній було чорне плаття з блискучою тканини з щільним верхом без лямок. Відкриті плечі і груди Вікторії надавали її образу родзинки.
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Шанувальники артистки бурхливо відреагували на її пост.
"Фото залікове!!", "Яка краса", "сукня супер", "дуже славна!", "Віка-артист", "фантастично розкішна", - пишуть люди.
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