Колишня солістка дуету "НеАнгели" Вікторія Смеюха поділилася філософською розповіддю і засвітила свій розкішний вечірній образ

Артистка, яка останнім часом просуває себе як сольну співачку, поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У публікації Смеюха вирішила розповісти своїм шанувальникам історію з філософським підтекстом.

"Розповім вам історію про те, як один шукає прийшов до майстра дзен і запитав: «Як нам уникнути спеки і холоду?»

Натяками він запитує: «Як нам уникнути задоволення і болю?»

Майстер відповів:

- Будь жарким, будь холодним.

Ви усвідомлюєте ключову думку?",- поцікавилася співачка.

На новому фото вона позувала в розкішному вечірньому образі. На ній було чорне плаття з блискучою тканини з щільним верхом без лямок. Відкриті плечі і груди Вікторії надавали її образу родзинки.

Шанувальники артистки бурхливо відреагували на її пост.

"Фото залікове!!", "Яка краса", "сукня супер", "дуже славна!", "Віка-артист", "фантастично розкішна", - пишуть люди.

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