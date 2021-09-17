Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась философским рассказом и засветила свой роскошный вечерний образ
Артистка, которая в последнее время продвигает себя как сольную певицу, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В публикации Смеюха решила рассказать своим поклонникам историю с философским подтекстом.
«Расскажу вам историю о том, как один ищущий пришёл к мастеру дзен и спросил: «Как нам избежать жары и холода?»
Намеками он спрашивает: «Как нам избежать удовольствия и боли?»
Мастер ответил:
— Будь жарким, будь холодным.
Вы осознаёте ключевую мысль?», - поинтересовалась певица.
На новом фото она позировала в роскошном вечернем образе. На ней было черное платье из сверкающей ткани с плотным верхом без лямок. Открытые плечи и грудь Виктории придавали ее образу изюминки.
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Поклонники артистки бурно отреагировали на ее пост.
«Фото зачётное!!», «Какая красота», «Платье супер», «Очень славная!», «Вика – артист», «Фантастически роскошная», - пишут люди.
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