Бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха поделилась философским рассказом и засветила свой роскошный вечерний образ

Артистка, которая в последнее время продвигает себя как сольную певицу, поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В публикации Смеюха решила рассказать своим поклонникам историю с философским подтекстом.

«Расскажу вам историю о том, как один ищущий пришёл к мастеру дзен и спросил: «Как нам избежать жары и холода?»

Намеками он спрашивает: «Как нам избежать удовольствия и боли?»

Мастер ответил:

— Будь жарким, будь холодным.

Вы осознаёте ключевую мысль?», - поинтересовалась певица.

На новом фото она позировала в роскошном вечернем образе. На ней было черное платье из сверкающей ткани с плотным верхом без лямок. Открытые плечи и грудь Виктории придавали ее образу изюминки.

Поклонники артистки бурно отреагировали на ее пост.

«Фото зачётное!!», «Какая красота», «Платье супер», «Очень славная!», «Вика – артист», «Фантастически роскошная», - пишут люди.

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