Бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха опубликовала красивое фото в пижаме

Как пишет Politeka.net, 36-летняя известная певица с особым голосом Виктория Смиюха, после 15 летнего участия в группе "НеАнгелы", которая распалась в 2021 году, решила начать сольную карьеру. В своем Instagram певица делится не только своими профессиональными достижениями, но и публикует личные фотографии.

На этот раз Смеюха опубликовала фото, на котором сидит в пижаме на кровати, а на руках держит поднос с круассанами, виноградом, сырниками и прочими вкусностями.

"Доброе утро! Люблю ежедневные завтраки, обеды и ужины ... и в наших силах сделать из них праздник! Это я не про круассан и сырники на подносе, а про настроение, если что. Могу еще посоветовать высоко-любовные утехи ... Ничто так не украшает, как любовь! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - загадочно написала Сміюха.

Поклонники оценили публикацию звезды и написали много комментариев.

" ❤️ Любовь лучшее что может быть", "Красотка 😍😍😍😍 ", " прекрасная ❤️❤️🔥🔥🥰🥰🥰🥰", "шикарные рекомендации 😍 ", "хорошо сказано" высоко-любовные утехи". Я за!!! ❤️ ", "Но вы красавица 😍🔥 ", "Викуля, тебе идет быть влюбленной 😍 ", "Бомба 🔥🔥🔥 ", " рекомендации приняты!) Хорошего дня 🔥 ", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что экс-солистку "НеАнгелов" Смеюху из спортзала срочно отвезли в больницу:" 150 раз отжималась и...".

Напомним, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха в корсете и шортиках замахнулась на славу Клеопатры: "Царица".

A еще Politeka сообщала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха соблазнила красотой в платье с открытыми плечами: "Фантастически роскошная".