Колишня вокалістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха підірвала своє здоров'я в гонитві за ідеальною фігурою
Як відомо, 35-річна зірка взяла участь у шоу «Діти проти зірок» на Новому каналі, де продемонструвала незвичайну фізичну силу. Смеюха багато часу приділяє зовнішньому вигляду і намагається підтримувати себе в хорошій фізичній формі, але мало хто знає, що у неї був страшний період в житті, пов'язаний з виснажливими тренуваннями.
Прагнення до ідеальної фігури довело Смеюху до лікарняного ліжка.
Екс-солістка "НеАнелів" розповіла, як в десятому класі з головою пішла в спорт. Поки її однолітки проводили час з пивом і сигаретами, Віка потіла в спортзалі. Її звичайне тренування на той час виглядало так: "по 150 разів віджималася від підлоги, 100 разів присідала і 100 разів качала прес".
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Одного разу їй стало погано прямо на тренажерах. Її забрали до лікарні під крапельницю. Через хворобу вона навіть пропустила випускні іспити в школі.
Після цього випадку співачка зменшила свій запал і зрозуміла, що нема чого мучити організм. Можна потренуватися і вдома. А замість гантелей вона використовує підручні засоби.
Віка також зізналася, що вправи на прес у неї далеко не на першому місці, адже спів і так "качає" потрібні м'язи.
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