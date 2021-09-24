Бывшая вокалистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха подорвала свое здоровье в погоне за идеальной фигурой

Как известно, 35-летняя звезда приняла участие в шоу «Дети против звезд» на Новом канале, где продемонстрировала недюжинную физическую силу. Смеюха много времени уделяет внешнему виду и старается поддерживать себя в хорошей физической форме, но мало кто знает, что у нее был страшный период в жизни, связанный с изнурительными тренировками.

Стремление к идеальной фигуре довело Смеюху до больничной койки.

Экс-солистка "НеАнелов" рассказала, как в десятом классе с головой ушла в спорт. Пока ее сверстницы проводили время с пивом и сигаретами, Вика потела в спортзале. Ее обычная тренировка на то время выглядела так: "по 150 раз отжималась от пола, 100 раз приседала и 100 раз качала пресс".

Однажды ей стало плохо прямо на тренажерах. Ее забрали в больницу под капельницу. Из-за болезни она даже пропустила выпускные экзамены в школе.

После этого случая певица поумерила свой пыл и поняла, что незачем изводить организм. Можно потренирваться и дома. А вместо гантелей она использует подручные средства.

Вика также призналась, что упражнения на пресс у нее далеко не на первом месте, ведь постоянной пение и так "качает" нужные мышцы.

Напомним, что экс-солистка «НеАнгелов» Смеюха в корсете и шортиках замахнулась на славу Клеопатры: «Царица»

Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха соблазнила фигурой в платье с открытыми плечами: "Фантастически роскошная".

Также Politeka писала, что Виктория Смеюха честно высказалась о конфликте с Каминской: «Я не выдержала и…»