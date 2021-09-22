Екс-солістка «НеАнгелів» Вікторія Смеюха, яка після розпаду групи будує сольну кар'єру, здивувала ефектною появою на новому шоу

Як пише Politeka.net, Смеюха стала учасницею дитячого шоу на "Новому каналі". Для проекту вона приміряла дуже епатажний образ Клеопатри. Смеюха позувала в корсеті зі значним декольте, коротких шортиках і прозорих штанинах, які були прикріплені до шортів. На голові у Смеюхи красувалася незвичайна зачіска.

"Скоро! Прем'єра! Перший випуск! На @novy_channel!!! "Діти проти зірок", - підписала фото Сміюха.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики. Багато хто написав, що таке вбрання занадто відверте для дитячого шоу.

"Неймовірно красиво", "Куди дивляться організатори?", "Вогонь", "Вау! Богиня!", "Красотища неземна", "Красуня наша, цей образ просто вау!", "Цариця", "Назва програми і ваш наряд якось не стикуються", "Клеопатра", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха чесно розповіла про конфлікт з Камінською: «я не витримала і...».

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха спокусила фігурою в сукні з відкритими плечима:"фантастично розкішна".

Також Politeka писала, що Вікторія Смеюха в шортах заінтригувала робочим процесом:"фігура зачарувала".