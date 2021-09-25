Колишня солістка гурту "НеАнглели" Вікторія Сміюха показала свого викладача з вокалу

Як пише Politeka.net, 36-річна відома українська співачка із незвичним жіночим голосом контральто Вікторія Сміюха 15 років співала у гурті "НеАнгели", однак у 2021 продюсер Юрій Нікітін оголосив про припинення існування "НеАнгелів".

Зараз Вікторія активно розвивається. Екссолістка "НеАнгелів" розпочала сольну кар’єру під псевдонімом Victoria та вже встигла випустити перший трек із символічною назвою "Ми не ангели".

У своєму Instagram дівчина часто ділиться із шанувальниками подробицями особистого життя. Цього разу Сміюха показала свого викладача з вокалу, якого вважає найкращим у своїй справі.

"Мій вибір! Знайомтеся! Улюблена вчителька по вокалу, яка надихає мене, мотивує, і з якою я завжди співаю в задоволення. 😇💖 Так-так, саме з МАРГО мені хочеться йти і в вогонь, і в воду не роздумуючи. 🎶", - написала співачка.

Шанувальники Сміюхи написали багато коментарів.

"Я з тобою 🔥❤️🙌лав ю", "Красиві дівчата 😍", "Які чудові 💚💚💚", "Ви дуже схожі., А я знаю чим ... чарівно виглядаєте 😍😍😍", "Вікулічка-красотулічка😍❤️❤️❤️", "Бузічкиии😍❤️🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що екссолістку "НеАнгелів" Сміюху зі спортзалу терміново відвезли до лікарні: "150 разів віджималася і...".

Нагадаємо, що екссолістка "НеАнгелів" Сміюха в корсеті та шортиках замахнулася на славу Клеопатри: "Цариця".

A ще Politeka повідомлялa, що екссолістка "НеАнгелів" Смеюха спокусила красою в сукні з відкритими плечима: "Фантастично розкішна".