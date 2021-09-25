Бывшая солистка группы "НеАнглели" Виктория Смиюха показала своего преподавателя по вокалу

Как пишет Politeka.net, 36-летняя известная украинская певица с необычным женским голосом контральто Виктория Смиюха 15 лет пела в группе "НеАнгелы", однако в 2021 продюсер Юрий Никитин объявил о прекращении существования "НеАнгелов".

Сейчас Виктория активно развивается. Экссолистка "НеАнгелов" начала сольную карьеру под псевдонимом Victoria и уже успела выпустить первый трек с символическим названием "Мы не ангелы".

В своем Instagram девушка часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. На этот раз Смеюха показала своего преподавателя по вокалу, которого считает лучшим в своем деле.

"Мой выбор! Знакомьтесь! Любимая учительница по вокалу, которая вдохновляет меня, мотивирует, и с которой я всегда пою в удовольствие 😇💖 Да-да, именно с МАРГО мне хочется идти и в огонь и в воду не раздумывая. 🎶", - написала певица.

Поклонники Смеюхи написали много комментариев.

"Я с тобой 🔥❤️🙌 лав ю", "красивые девушки 😍 ", "какие замечательные 💚💚💚 ", " вы очень похожи. А я знаю чем ... очаровательно выглядите 😍😍😍 ", " Викуличка-красотуличка😍❤️❤️❤️", "Бузички 😍❤️🔥", - написали в сети.

Ранее Politeka писала, что экссолистку " НеАнгелов "Смеюху из спортзала срочно отвезли в больницу:" 150 раз отжималась и...".

Напомним, что экссолистка "НеАнгелов"Смеюха в корсете и шортиках замахнулась на славу Клеопатры: "царица".

A еще Politeka сообщала, что экссолистка " НеАнгелов "Смеюха соблазнила красотой в платье с открытыми плечами:"фантастически роскошная".