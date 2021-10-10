Известная певица, бывшая солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала в сети яркий кадр с отдыха в одесском отеле у самого моря.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Виктория Смеюха, которая 15 лет выступала в составе группы "НеАнгелы" аж до распада коллектива, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звёздная красотка поделилась очаровательным кадром, на котором показала свой отдыха у моря в Одессе.

На фотографии Виктория запечатлена за завтраком на летней террасе, она сидит за столиком и наслаждается солнечными лучами и морским воздухом. Перед камерой артистка появилась в спортивном прогулочном наряде – на ней черные лосины и кофточка, поверх которой она накинула розовую футболку-сеточку, а на ее ногах удобные кроссы. Волосы красотки распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только милая улыбка.

В подписи к фотографии Смеюха написала: "Наслаждаюсь разнообразием красок, мягкой погодой и спокойным отдыхом без лишней суеты. Такие погодные условия позволяют долго и с комфортом прогуливаться. Согласны ли вы со мной?". Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды, засыпая ее комплиментами.

Напомним, Экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха в "костюме Евы" и огромном венке удивила осенним образом: "В лифт в таком не войти".

Как сообщала Politeka, Экс-солистка "НеАнгелов" в одной пижаме показала завтрак на двоих и заговорила о любви: "Ничто так не украшает...".

Также Politeka писала, что Экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха показала, кто вдохновляет ее на работу: "Мне хочется идти и в огонь, и в воду".