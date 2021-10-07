Певица Виктория Смеюха, которая после распада дуэта «НеАнгелы» выступает сольно, примерила роскошный осенний образ, рассказав о своем отношении к этому времени года.

Звезда поделилась яркими фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, в новом посте Смеюха призналась, что считает осень «своим» временем года.

«Мое время - это ОСЕНЬ. Она растравляет все на свои места, наводит порядок в мыслях и избавляет от ненужных ожиданий. Включается раньше свет, зажигаются чаще свечи», - написала звезда.

Она также поделилась чувственными снимками, на которых позировала в необычном образе. Так, на фото певица предстала в огромном венке из разноцветных цветов и колосков. Благодаря своей цветовой гамме украшение выглядело очень по-осеннему.

На фото Смеюха позировала, прикрывая грудь руками. При этом на ней не было видно никакой одежды.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо ее поста.

«Великолепно», «Красота», «Как всегда шикарная», «Вау венок супер», «Вика, ты красивая в любое время года! Шикарный наряд! Шикарная сама!», «В лифт в таком не войти, но красивезно ж как!!!», «Как всегда... Хороша до безумия!», - пишут люди.

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