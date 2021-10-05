Экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Витория Смеюха показала, как приводит свое тело в форму. Певица также поделилась мыслями о любви к себе.
Как известно, после распада «НеАнгелов» Смеюха и ее бывшая напарница Слава Каминская начали выступать сольно. Сейчас обе исполнительницы по уши в работе, однако они все равно находят время, чтобы порадовать поклонников новыми кадрами из своей жизни.
Как пишет Politeka.net, Смеюха поделилась в Инстаграм видео из спортзала. Певица отправилась на тренировку в черном спортивном топе и коротких шортах.
На видео Вика вовсю потеет над упражнениями под руководством строгого тренера. Певица использовала различные тренажеры и прорабатывала разные группы мышц.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Победительница "Голосу країни" Муха честно ответила, был ли у нее роман с Даном Баланом: "До сих пор обсуждают"
Не стало знаменитого российского актера и создателя "Бригады": коллеги поделились трагической новостью
Трагически закончилась жизнь известного актера-красавца: «Судьба так жестоко обошлась с ним»
Победителя Холостячки со Златой Огневич "разгадали" задолго до финала: "Красиво смотрятся"
После выполнения особенно сложного упражнения Смеюха показала свое фото, на котором можно рассмотреть ее рельефный пресс.
Певица также поделилась полезным советом, который поможет любому, кто хочет добиться каких-то результатов.
«Научись прислушиваться к себе. Полюби себя. Главный принцип – принимая любое решение: от того, что есть на завтрак, какое платье надеть, до того, где и с кем жить, руководствоваться исключительно собственными желаниями», - написала Смеюха.
Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" в одной пижаме показала завтрак на двоих и заговорила о любви.
Как сообщала Politeka, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха показала, кто вдохновляет ее на работу.
Также Politeka писала, что экс-солистку "НеАнгелов" Смеюху из спортзала срочно увезли в больницу.