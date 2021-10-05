Экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Витория Смеюха показала, как приводит свое тело в форму. Певица также поделилась мыслями о любви к себе.

Как известно, после распада «НеАнгелов» Смеюха и ее бывшая напарница Слава Каминская начали выступать сольно. Сейчас обе исполнительницы по уши в работе, однако они все равно находят время, чтобы порадовать поклонников новыми кадрами из своей жизни.

Как пишет Politeka.net, Смеюха поделилась в Инстаграм видео из спортзала. Певица отправилась на тренировку в черном спортивном топе и коротких шортах.

На видео Вика вовсю потеет над упражнениями под руководством строгого тренера. Певица использовала различные тренажеры и прорабатывала разные группы мышц.

После выполнения особенно сложного упражнения Смеюха показала свое фото, на котором можно рассмотреть ее рельефный пресс.

Певица также поделилась полезным советом, который поможет любому, кто хочет добиться каких-то результатов.

«Научись прислушиваться к себе. Полюби себя. Главный принцип – принимая любое решение: от того, что есть на завтрак, какое платье надеть, до того, где и с кем жить, руководствоваться исключительно собственными желаниями», - написала Смеюха.

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" в одной пижаме показала завтрак на двоих и заговорила о любви.

Как сообщала Politeka, экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха показала, кто вдохновляет ее на работу.

Также Politeka писала, что экс-солистку "НеАнгелов" Смеюху из спортзала срочно увезли в больницу.