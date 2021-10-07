Співачка Вікторія Сміюха, яка після розпаду дуету «НеАнгели» виступає сольно, приміряла розкішний осінній образ, розповівши про своє ставлення до цієї пори року.

Зірка поділилася яскравими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, в новому пості Сміюха зізналася, що вважає осінь «своїм» порою року.

"Мій час - це осінь. Вона розтравляє все на свої місця, наводить порядок в думках і позбавляє від непотрібних очікувань. Включається раніше світло, запалюються частіше свічки", - написала зірка.

Вона також поділилася чуттєвими знімками, на яких позувала в незвичайному образі. Так, на фото співачка постала у величезному вінку з різнокольорових квітів і колосків. Завдяки своїй колірній гамі прикраса виглядала дуже по-осінньому.

На фото Сміюха позувала, прикриваючи груди руками. При цьому на ній не було видно ніякого одягу.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз її пост.

"Чудово", "Краса", "як завжди шикарна", "Вау вінок супер", "Віка, ти красива в будь-який час року! Шикарний наряд! Шикарна сама!", "В ліфт в такому не Увійти, але красивезно ж як!!!", "Як завжди... Хороша до божевілля!",- пишуть люди.

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