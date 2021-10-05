Екс-солістка дуету "НеАнгели" Віторія Сміюха показала, як приводить своє тіло у форму. Співачка також поділилася думками про любов до себе.

Як відомо, після розпаду "НеАнгелів" Сміюха і її колишня напарниця Слава Камінська почали виступати сольно. Зараз обидві виконавиці по вуха в роботі, проте вони все одно знаходять час, щоб порадувати шанувальників новими кадрами зі свого життя.

Як пише Politeka.net, Сміюха поділилася в Instagram відео зі спортзалу. Співачка вирушила на тренування в чорному спортивному топі і коротких шортах.

На відео Віка щосили потіє над вправами під керівництвом суворого тренера. Співачка використовувала різні тренажери і опрацьовувала різні групи м'язів.

Після виконання особливо складного вправи Смеюха показала своє фото, на якому можна розглянути її рельєфний прес.

Співачка також поділилася корисною порадою, яка допоможе будь-кому, хто хоче домогтися якихось результатів.

"Навчися прислухатися до себе. Полюби себе. Головний принцип-приймаючи будь-яке рішення: від того, що їсти на сніданок, яку сукню надіти, до того, де і з ким жити, керуватися виключно власними бажаннями", - написала Сміюха.

Нагадаємо, екс-солістка "НеАнгелів" в одній піжамі показала сніданок на двох і заговорила про кохання.

Як повідомляла Politeka, екс-солістка "НеАнгелів" Сміюха показала, хто надихає її на роботу.

Також Politeka писала, що екс-солістку "НеАнгелів" Сміюху зі спортзалу терміново відвезли в лікарню.