Отечественная исполнительница Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая прекратила свое существование, показала себя в необычайно завораживающем образе.
Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха стала очень популярной выступая в группе "НеАнгелы". Но недавно коллектив прекратил существование и певице пришлось заняться сольной карьерой, как и второй участнице Славе Каминской. Звезда презентовала уже одну песню, которую назвала аналогично группе, в которой была.
На новом фото Виктория была в белом халатике и без белья. Смеюха показала, как проводит время на отдыхе.
"Как не просто просыпаться от удушливого сладостного воскресного сна, возвращать привычный распорядок в свою жизнь, пока не осознавая что все не вечно… мне кажется, что для меня всегда будет наступать понедельник и заканчиваться воскресенье. И самое важное в этой смене дней - растянуть удовольствие жизни, насытить каждую минуту смыслом, осознать и прочувствовать момент", - написала Виктория.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красивая", "Красавица, обожаю вас", "Хороша барышня", "Виктория, вы будете арестованы за вашу красоту !!!!!", "Как это так,что место рядом пустое??)))".
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