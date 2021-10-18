Отечественная исполнительница Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая прекратила свое существование, показала себя в необычайно завораживающем образе.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха стала очень популярной выступая в группе "НеАнгелы". Но недавно коллектив прекратил существование и певице пришлось заняться сольной карьерой, как и второй участнице Славе Каминской. Звезда презентовала уже одну песню, которую назвала аналогично группе, в которой была.

На новом фото Виктория была в белом халатике и без белья. Смеюха показала, как проводит время на отдыхе.

"Как не просто просыпаться от удушливого сладостного воскресного сна, возвращать привычный распорядок в свою жизнь, пока не осознавая что все не вечно… мне кажется, что для меня всегда будет наступать понедельник и заканчиваться воскресенье. И самое важное в этой смене дней - растянуть удовольствие жизни, насытить каждую минуту смыслом, осознать и прочувствовать момент", - написала Виктория.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красивая", "Красавица, обожаю вас", "Хороша барышня", "Виктория, вы будете арестованы за вашу красоту !!!!!", "Как это так,что место рядом пустое??)))".

Напомним, экс-солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха подчеркнула стройность ножек, обув каблуки

А еще Politeka сообщала, что экс-солистка "НеАнгелов" Виктория Смеюха похвасталась стильным образом, фото

Также Politeka писала, что экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха показала необычные развлечения в Одессе



