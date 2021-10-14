Певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", которая недавно прекратила существование, показала новый образ на радость фанатов.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха является успешной отечественной певицей. Известность артистке принесла группа "НеАнгелы", в которой со Славой Каминской звезда пела более 10 лет. Сейчас Слава начала сольную карьеру, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом фото Виктория появилась в платье, розовых колготках и гольфах, а образ дополнила стильным пиджаком. Смеюха улыбалась, демонстрируя стройные ножки. Звезда добавила несколько фото в публикацию, чтобы фанаты смогли оценить фигурку во всей красе.

"Даже если вам кажется, что личные границы человека довольно широкие, вам только кажется. Помните – за вами всегда наблюдают, и стоит переступить черту, как придется уноситься со всех ног….

И это правильное решение, которое, впрочем, многим кажется не обязательным", - написала Виктория.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Четко", "Куколка", "Какая красивая, яркая и счастливая", "Никак не могла вас сегодня в Одессе выловить", "Обворожительная".

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