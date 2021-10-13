Певица Виктория Смеюха, бывшая солистка группы "НеАнгелы", как и Слава Каминская, показала себя в новом образе и обратилась к украинцам с интересным вопросом.
Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха стала популярной певицей, выступая в группе "НеАнгелы". Но коллектив распался и Виктория со Славой больше не могут больше петь старые песни. Солистки начали сольные карьеры и активно заняты творчеством. Виктория не заббывает и о социальной сети Инстаграм, в которой публикует самое интересное.
На новом фото Виктория была пиджаке, позируя у двери с глазком. Смеюха легонько улыбнулась, позируя для фотографии.
"Вдруг.
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Откуда ни возьмись.
Появилась я.
Смирись.
Ваш вариант развития событий?", - написала Виктория под фото.
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