Певица Слава Каминская, которая была солисткой группы "НеАнгелы", показала, как уделяет себе время на радость фанатов.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является популярной отечественной певицей, став известной благодаря группе "НеАнгелы". Но коллектив прекратил существование и Слава, как и коллега по группе Виктория Смеюха, начали сольные карьеры. Не забывает Каминская и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Каминская была без одежды и белья, лежа на массажном столе. Над Славой работал молодой человек, пока она снимала себя на телефон.

"Ноги хорошо...", - сказала певица.

На втором сторис Каминская уже была после массажа. Певица показывала свои волосы.

"Мне кажется или я похожа на пуделя, Добрый день", - задалась вопросом звезда.

Слава прикрывалась полотенцем, снимая себя на телефон.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото.

Напомним, Каминская рассмешила украинцев, сравнив "НеАнгелов" с легендарной группой 90-х

А еще Politeka писала, что Смеюха призналась, как пережила распад "НеАнгелов" и раскрыла причину

Также Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов" устроила горячую тренировку в спортзале



