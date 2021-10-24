Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала виступ, розсмішивши українців і Соню Плакидюк з"Супер топ-модель по-українськи".
Як пише Politeka.net, Слава Камінська стала дуже популярною будучи солісткою групи "НеАнгели". Тепер співачка, як і її колега по колективу, зайняті сольними кар'єрами. Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Скрізь є свої "НеАнгели", - написала Слава під відео.
Також Камінська опублікувала виступ шведської групи Ace of Base.
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Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" відразу прокоментувала фото, поставивши смайлик сміху.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Аааааа, чому мені так смішно", "Сильно", "копія", "Ахахаха", "скрізь є своя Віка", "Чорт, це сильно", "Віка сто пудово".
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