Відома співачка Слава Камінська поділилася в мережі кадрами з усього світу, на яких з'явилася в незвичайному вбранні.
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Слава Камінська, яка нещодавно почала сольну кар'єру, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі яскравими кадрами з вечірки, на яких позує в цікавому образі.
Як видно, на знімках Слава відображена в закуліссі концерту молодої виконавиці, на якому нещодавно побувала. Для Заходу вона одягла насичено синій костюм оверсайз з цікавими чорно-білими смужками на штанях, який приховав її струнку фігуру і декольте. Волосся артистки зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі гарний вечірній макіяж.
У підписі до публікації Камінська написала: "Синя руда дівчинка. Вчора на концерті @uliana_royce, потрапила в об'єктив @gorbun_roman тому що занадто синя і руда. Ну вже дуже У мене гарний костюм. Ну вже дуже Я в ньому синя, навіть більше синя, ніж руда. Нічо не забула? Забувши. @deniskonovalov, а тебе я просто люблю".
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