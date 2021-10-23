Известная певица Слава Каминская поделилась в сети кадрами со советского мероприятия, на которых появилась в необычном наряде.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Слава Каминская, которая недавно начала сольную карьеру, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети яркими кадрами с вечеринки, на которых позирует в интересном образе.

Как видно, на снимках Слава запечатлена в закулисье концерта молодой исполнительницы, на котором недавно побывала. Для мероприятия она надела насыщенно синий костюм оверсайз с интересными черно-белыми полосками на штанах, который скрыл ее стройную фигуру и декольте. Волосы артистки собраны в элегантную прическу, а на ее лице красивый вечерний макияж.

В подпсии к публикации Каминская написала: "Синяя рыжая девочка. Вчера на концерте @uliana_royce, попала в объектив @gorbun_roman потому что слишком синяя и рыжая. Ну уж очень у меня красивый костюм. Ну уж очень я в нем синяя, даже больше синяя, чем рыжая. Ниче не забыла? Забыла. @deniskonovalov, а тебя я просто люблю".

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" засветила Никитюк в свадебном платье и длинной фате: "Такое счастье...".

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" устроила горячую тренировку в спортзале: "Какая же это будет пушка".

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