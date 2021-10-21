Известная артистка и экс-участница группы "НеАнеглы" Слава Каминская показала кадр, где популярная телеведущая Леся Никитюк в свадебном платье и фате.

Украинская исполнительца Слава Каминская известна своим участием в группе "НеАнгелы". Через 15 лет существования группы они объявили о распаде. Теперь певица начала сольную карьеру. Об этом сообщает Politeka.net.

Так, на этот раз артистка поделилась новой Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадре Слава Каминская ловит букет в свадебном платье, а возле неё также стоит в свадебном наряде и фате популярная телеведущая Леся Никитюк. Стоит отметить, что этот кадр сделан во время программы "Хто зверху?", которую Никитюк ведет вместе с Сергеем Притулой.

"Леся Никитюк, Хэппи бездей, идеальная невеста! Встретится же кому-то такое счастье", - поздравила телеведущую Слава Каминская.

Напомним, что у Леси Никитюк был день рождения 19 октября. Ей исполнилось 34 года.

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