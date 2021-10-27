Экс-солистка группы "НеАнгелы", певица Слава Каминская рассказала, что ее худшие опасения подтвердились – врачи поставили ей неутешительный диагноз.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала положительный тест, признавшись, что заболела ковидом.

«Я была уверена, что я Бетменша, но что-то пошло не так. Для тех, кто контактировал со мной, на заметку, мой кашель оказался не от электронных сигарет», - отметила Каминская.

Отметим, что ранее в своем Инстаграм Каминская делилась с поклонниками своими опасениями. Она рассказала, что у нее пропал вкус, а также появились странные ощущения в теле. По словам певицы, когда она трогала себя за плечо и коленку, то совершенно ничего не чувствовала.

Теперь певица находится дома на самоизоляции. В Инстаграм она показала, что объедается сладким, в том числе шоколадками и тортиками. Также Слава показала, что держит свое самочувствие под контролем, постоянно проверяя сатурацию.

Напомним, что Слава Каминская выгуляла необычный наряд на светском мероприятии: "Синяя рыжая девочка".

Как сообщала Politeka, Каминская избавилась от одежды и поразила видом после массажа: "Похожа на пуделя".

Также Politeka писала, что Каминская сравнила "НеАнгелов" с легендарной группой 90-х: "Везде есть своя Вика".