Певица Слава Каминская, бывшая солистка группы "НеАнгелы", показала эффектный образ и рассказала о болезни.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является популярной певицей и бывшей солисткой группы "НеАнгелы". Звезда призналась, что сейчас болеет опасным вирусом. После этого фанаты начали много разного советовать Славе, поэтому Каминская решила написать жесткий ответ:

"Меня не перестаёт удивлять наш народ, который не изучив предмета начинает давать экспертные оценки , уровню которых могли бы позавидовать величайшие светила современной медицины .

К чему я это все пишу .

Я , как ответственный человек, открыто сообщила

в своих соцсетях о заболевании .

Следуя рекомендациям лечащих врачей , пользуясь средствами индивидуальной защиты и соблюдая социальную дистанцию, совершала пешие прогулки на открытом воздухе на территории ЖК в котором проживаю . В результате чего мне прилетели обвинения в том , что я не думаю об окружающих и подвергаю опасности своих соседей . Вы серьезно?

Прежде чем высказывать свои недоумозаключения на предмет распространения вируса, попробуйте использовать свои мозги по назначению и подумать о том , что своим поведением вы отбиваете у нормальных , социально- ответственных людей , всяческое желание честно информировать окружающих о своем заболевании. Тем самым провоцируя дальнейшее распространение вируса. Есть над чем задуматься. Не болейте и берегите себя!", - написала Каминская.

На новом фото Слава была в платье из мишуры. Образ дополнила Каминская звездой на голове. Как можно понять, певица была в образе елки.

Напомним, Каминская из "НеАнгелов", у которой обнаружили опасное заболевание, оказалась в кабинете врача

А еще Politeka сообщала, что врачи поставили Каминской из "НеАнгелов" диагноз, худшие опасения подтвердились

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