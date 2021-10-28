Бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая призналась, что заболела на коронавирус, рассказала поклонникам, что делает уколы красоты и обратилась за помощью.

Как пишет Politeka.net, 37-летняя украинская певица Слава Каминская, которая 15 лет пела в дуэте с Викторией Смеюхой в группе "НеАнгелы", недавно начала сольную карьеру под псевдонимом SLAVA KAMINSKA и уже выпустила несколько треков.

Кроме этого, исполнительница занимается дизайном и ведет блог в Instagram, где делится с поклонниками подробностями личной жизни. Недавно звезда призналась, что у нее обнаружили коронавирус. На этот раз Каминская рассказала, что делает инъекции красоты и опубликовала фото из кабинета врача.

" Расскажите плиз , как инъекции ведут себя при ковиде🙏🏼 Мне кажется я начинаю превращаться в шарпея 😭 И вообще 😬 как-то странно эмоционально себя ощущаю 🤪 Возможно от того , что них**на не делаю и тупо чилюсь, а может и побочка 🤦🏽‍♀️ А ещё я ужасно туплю, ленюсь, кашляю и дурею🤪 А у вас как было?", - спросила Каминская.

Поклонники ответили певице в комментариях.

"Апатия и депрессия-это из-за гипоксии, все будет хорошо – выздоравливай!❤️", " Туплю - 10 минут вспоминаю, как называется слово, которое я хочу сказать😢", " Память сильно страдает, психоз..... нервы.... Бессонница ((((", " Так же. А еще по ночам была бессонница, днем настроение мягко говоря не очень. Мысли путались, забывала слова и не могла внятно объяснить ничего. Но это пройдет. Так Корона бьет по нервной системе", " А если серьезно .. мы тоже семьей болеем и у всех разные симптомы 🤷‍♀️ но то, что кожа стала сухая и выпадают волосы, заметили все 🤨 ", - ответили в сети.

Ранее Politeka писала, что Каминская из "Неангелов" избавилась от одежды и поразила видом после массажа: "Похожа на пуделя".

Напомним, что Каминская рассмешила украинцев, сравнив "Неангелов" с легендарной группой 90-х: "Везде есть своя Вика".

A еще Politeka сообщала, что Каминская из "НеАнгелов"устроила горячую тренировку в спортзале: "какая же это будет пушка".