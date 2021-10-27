Екс-солістка групи "НеАнгели", співачка Слава Камінська розповіла, що її найгірші побоювання підтвердилися – лікарі поставили їй невтішний діагноз.
Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала позитивний тест, зізнавшись, що захворіла ковідом.
"Я була впевнена, що я Бетменша, але щось пішло не так. Для тих, хто контактував зі мною, на замітку, мій кашель виявився не від електронних сигарет", - зазначила Камінська.
Відзначимо, що раніше в своєму Instagram Камінська ділилася з шанувальниками своїми побоюваннями. Вона розповіла, що у неї пропав смак, а також з'явилися дивні відчуття в тілі. За словами співачки, коли вона торкалася себе за плече і коліно, то абсолютно нічого не відчувала.
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Тепер співачка перебуває вдома на самоізоляції. В Instagram вона показала, що об'їдається солодким, в тому числі шоколадками і тортиками. Також Слава показала, що тримає своє самопочуття під контролем, постійно перевіряючи сатурацію.
Нагадаємо, що Слава Камінська вигуляла незвичайне вбрання на світському заході:"синя руда дівчинка".
Як повідомляла Politeka, Камінська позбулася одягу і вразила виглядом після масажу: "схожа на пуделя".
Також Politeka писала, що Камінська порівняла "НеАнгелів" з легендарною групою 90-х:"скрізь є своя Віка".