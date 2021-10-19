Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", як і Вікторія Смеюха, показала себе під час ефектного тренування, порадувавши і мотивувавши фанатів.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська зараз будує сольну кар'єру, адже група "НеАнгели" припинила існування, завдяки якій співачка стала популярною. Зірка випустила нещодавно новий сингл, який зібрав мільйони переглядів на Ютубі. Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Слава показала, як тренувалася в спортзалі. Зірка одягла лосини і топік для свого заняття. На першому сторі Камінська лежала на килимку, займаючись з великим гімнастичним м'ячем. Рядо можна помітити ще фітнес-гумку.

"Жорсткий прожим", - написано під кадрами.

На другому сторіс Камінська вже займалася з канатами.

"Шалено пишаюся трансформацією. Яка ж це буде гармата", - написав тренер.

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