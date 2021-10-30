Співачка Слава Камінська, колишня солістка групи "НеАнгели", показала ефектний образ і розповіла про хворобу.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська є популярною співачкою та колишньою солісткою гурту "НеАнгели". Зірка зізналася, що зараз хворіє небезпечним вірусом. Після цього фанати почали багато радити славі, тому Камінська вирішила написати жорстку відповідь:

"Мене не перестає дивувати наш народ , який не вивчивши предмета починає давати експертні оцінки, рівню яких могли б позаздрити найбільші світила сучасної медицини .

До чого я це все пишу .

Я, як відповідальна людина, відкрито повідомила

у своїх соцмережах про захворювання .

Дотримуючись рекомендацій лікарів, користуючись засобами індивідуального захисту і дотримуючись соціальну дистанцію, здійснювала піші прогулянки на відкритому повітрі на території ЖК в якому проживаю . В результаті чого мені прилетіли звинувачення в тому, що я не думаю про оточуючих і наражаю на небезпеку своїх сусідів . Ви серйозно?

Перш ніж висловлювати свої здивування на предмет поширення вірусу, спробуйте використовувати свої мізки за призначенням і подумати про те , що своєю поведінкою ви відбиваєте у нормальних , соціально - відповідальних людей , всіляке бажання чесно інформувати оточуючих про своє захворювання. Тим самим провокуючи подальше поширення вірусу. Є над чим задуматися. Не хворійте і бережіть себе!",- написала Камінська.

На новому фото Слава була в сукні з мішури. Образ доповнила Камінська зіркою на голові. Як можна зрозуміти, співачка була в образі ялинки.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" , у якої виявили небезпечне захворювання, опинилася в кабінеті лікаря

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