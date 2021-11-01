Відома українська співачка, колишня солістка дуету "НеАнгели" Слава Камінська засвітилася в обнімку з колишнім чоловіком, прокоментувавши особливості їхніх стосунків.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Камінська зізналася, що зараз хворіє, тому у неї є час помилуватися фото, зробленими ще минулого місяця.

За словами співачки, тоді вони всією сім'єю зібралися на дні народженні бабусі її колишнього чоловіка. Серед гостей був присутній і сам Едгар Камінський.

«Важка артилерія. Ці фото повинні були потрапити в мережу ще 11 жовтня, але всьому свій час! Мабуть я відчувала, що захворію і цей архів стане в нагоді мені пізніше , допоможе не нудьгувати, як мінімум в мережі. 11.10-день народження нашої чудової бабусі, мами Людмили Камінської! Було весело))) дуууууже весело. ПиСи: у нас з Едгаром крім чудових дітей виходять відмінні спільні фото», - написала співачка.

На кількох фото вона позувала разом з колишнім чоловіком. На одному з них пара зворушливо обіймалася.

Варто відзначити, що після розлучення Камінським вдалося зберегти дружні стосунки, тому вони часто з'являються разом.

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