Известная украинская певица, бывшая солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская засветилась в обнимку с бывшим мужем, прокомментировав особенности их отношений.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Каминская призналась, что сейчас болеет, поэтому у нее есть время полюбоваться фото, сделанными еще в прошлом месяце.

По словам певицы, тогда они всей семьей собрались на дне рождении бабушки ее бывшего мужа. Среди гостей присутствовал и сам Эдгар Каминский.

«Тяжёлая артиллерия. Эти фото должны были попасть в сеть ещё 11 октября, но всему своё время! Видимо я чувствовала, что заболею и этот архив пригодится мне позже, поможет не скучать , как минимум в сети. 11.10 - день рождения нашей замечательной бабушки, мамы Людмилы Каминской! Было весело))) оооооочень весело. ПиСи: У нас с Эдгаром помимо замечательных детей получаются отличные совместные фото», - написала певица.

На нескольких фото она позировала вместе с бывшим супругом. На одном из них пара трогательно обнималась.

Стоит отметить, что после развода Каминским удалось сохранить дружеские отношения, поэтому они часто появляются вместе.

Напомним, экс-солистка «НеАнгелов» Каминская очаровала видом на прогулке с детьми.

Как сообщала Politeka, Каминская из «НеАнгелов» восхитила отношениями с бывшим мужем.

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