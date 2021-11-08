Популярная украинская певица и экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская заставила украинцев гадать, на кого она похожа в своем новом образе.
Как пишет Politeka.net, артистка привлекла к себе внимание новым фото в Инстаграм. На снимке Слава продемонстрировала эффектное преображение.
Так, на фото Каминская появилась с новой прической. Ее волосы были выкрашены в более светлый цвет, чем обычно, а на голове красовалась новая челка.
Отдельного внимания заслуживал наряд певицы. На ней была короткая черная юбка, водолазка со стильным принтом, темно зеленый пиджак и такие же колготы.
«Кузнечик?», - поинтересовалась Каминская, намекая на первую ассоциацию со своим образом.
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У ее поклонников тут же начали появляться свои идеи касательно ее внешности.
«Таня Буланова?», «Огурец», «Змея», «Тина Кароль», «Стрекозочка», «Циркуль», «Самка богомола», «Класс, обалденный цвет», «Очень красивая», «Богиня», - пишут люди.
Стоит отметить, что после распада «НеАнгелов» Каминская начала сольную карьеру и сейчас работает над созданием собственных песен.
Напомним, Слава Каминская в компании экс-супруга сделала заявление.
Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в одном исподнем залезла на стул, удивив фигурой.
Также Politeka писала, что Каминская до пластики, экс-солистку "НеАнгелов" с трудом узнали на кадрах с выпускного.