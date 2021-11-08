Популярная украинская певица и экс-солистка дуэта «НеАнгелы» Слава Каминская заставила украинцев гадать, на кого она похожа в своем новом образе.

Как пишет Politeka.net, артистка привлекла к себе внимание новым фото в Инстаграм. На снимке Слава продемонстрировала эффектное преображение.

Так, на фото Каминская появилась с новой прической. Ее волосы были выкрашены в более светлый цвет, чем обычно, а на голове красовалась новая челка.

Отдельного внимания заслуживал наряд певицы. На ней была короткая черная юбка, водолазка со стильным принтом, темно зеленый пиджак и такие же колготы.

«Кузнечик?», - поинтересовалась Каминская, намекая на первую ассоциацию со своим образом.

У ее поклонников тут же начали появляться свои идеи касательно ее внешности.

«Таня Буланова?», «Огурец», «Змея», «Тина Кароль», «Стрекозочка», «Циркуль», «Самка богомола», «Класс, обалденный цвет», «Очень красивая», «Богиня», - пишут люди.

Стоит отметить, что после распада «НеАнгелов» Каминская начала сольную карьеру и сейчас работает над созданием собственных песен.

Напомним, Слава Каминская в компании экс-супруга сделала заявление.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в одном исподнем залезла на стул, удивив фигурой.

Также Politeka писала, что Каминская до пластики, экс-солистку "НеАнгелов" с трудом узнали на кадрах с выпускного.