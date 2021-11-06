Слава Каминская, бывшая участница дуэта "НеАнгелы", где второй солисткой была брюнетка Виктория Смеюха, показала свою роскошную фигурку, появившись на новых сторис в нижнем белье.
Как пишет Politeka.net, Слава Каминская прославилась благодаря коллективу "НеАнгелы". Но недавно дуэт прекратил свое существование, после чего артистка вместе с коллегой по коллективу брюнеткой Викторией Смеюхой начали отдельные карьеры. Слава уже успела выпустить несколько хитов, собравших миллионы просмотров на Ютуб. Не забывает Каминская и о соцсети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Слава решила залезть в гримерке на стул, чтобы показать свою фигуру. Каминская стала перед зеркалом, оставшись только в белье, снимая себя на камеру.
"Хотела вылезти красиво, чтобы все увидели, какая я худая", - сказала Слава в видео.
Экс-муж Ани Лорак решил покинуть с дочерью Украину и похвастался прощальными моментами: кадры
Жена продюсера "Квартал 95" после трагичного известия не смогла молчать: "Он уже не возвратится..."
Мощный взрыв унес больше ста жизней, подробности и кадры: "Обгоревшие тела лежат на улицах"
Погрязший в долгах певец и звезда "Мастер Шеф" Амадор Лопес едва не оказался на улице: "Мало кто об этом знал"
Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость"
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.
Напомним, Слава Каминская до вмешательства пластических хирургов, экс-певицу "НеАнгелов" с трудом узнали на кадрах с выпускного
А еще Politeka рассказывала, что красотка из дуэта «НеАнгелов» после сложной болезни озвучила вердикт врачей
Также Politeka сообщала, что красотка из дуэта "НеАнгелов" показала, как "использует" труд своего наследника