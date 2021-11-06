Слава Каминская, бывшая участница дуэта "НеАнгелы", где второй солисткой была брюнетка Виктория Смеюха, показала свою роскошную фигурку, появившись на новых сторис в нижнем белье.

Как пишет Politeka.net, Слава Каминская прославилась благодаря коллективу "НеАнгелы". Но недавно дуэт прекратил свое существование, после чего артистка вместе с коллегой по коллективу брюнеткой Викторией Смеюхой начали отдельные карьеры. Слава уже успела выпустить несколько хитов, собравших миллионы просмотров на Ютуб. Не забывает Каминская и о соцсети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых сторис Слава решила залезть в гримерке на стул, чтобы показать свою фигуру. Каминская стала перед зеркалом, оставшись только в белье, снимая себя на камеру.

"Хотела вылезти красиво, чтобы все увидели, какая я худая", - сказала Слава в видео.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных инструментов.

Напомним, Слава Каминская до вмешательства пластических хирургов, экс-певицу "НеАнгелов" с трудом узнали на кадрах с выпускного

А еще Politeka рассказывала, что красотка из дуэта «НеАнгелов» после сложной болезни озвучила вердикт врачей

Также Politeka сообщала, что красотка из дуэта "НеАнгелов" показала, как "использует" труд своего наследника