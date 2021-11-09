Нове нещастя сталося на знімальному майданчику американського фільму «Іржа», де раніше Алек Болдуін застрелив оператора українського походження Галину Хатчінс.

Про нову НП на місці зйомок фільму повідомили американські ЗМІ. Так, стало відомо, що на знімальному майданчику серйозно постраждав чоловік на ім'я Джейсон Міллер. Його завдання було в тому, щоб перевіряти і закривати знімальний павільйон, який знаходився на ранчо в Нью-Мексико.

Під час виконання цих завдань чоловіка чекала несподівана НП: його атакував отруйний павук-відлюдник. Укус виявився дуже серйозним-через отруту рука Джейсона швидко почала розкладатися.

Чоловік звернувся за допомогою до лікарів. За їхніми прогнозами, руку, ймовірно, доведеться ампутувати. Якщо ж такого результату все ж вдасться уникнути, потерпілому в будь-якому випадку знадобиться пересадка шкіри.

Мати Міллера вже зараз готується подати позов до суду, щоб домогтися компенсації за травму сина.

Відзначимо, що раніше світ потрясла Лая трагедія на зйомках фільму «іржа». Так, Алек Болдуін, який знімався в картині в головній ролі, вистрілив з реквізитної зброї, яке з нез'ясованої причини виявилося заряджено справжніми патронами, поранивши оператора Галину Хатчінс і режисера Джоела Соузу. Хатчінс від отриманого поранення померла. Розслідування цього інциденту триває.

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