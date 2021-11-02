Всплыли печальные подробности трагедии, развернувшейся на съемках фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином в главной роли.

42-летняя Галина Хатчинс, оператор-постановщик, эмигрировавшая из Украины в США 15 лет назад, получила пулю в живот от Болдуина. Последний думал, что стреляет из реквизитоного оружия, которое ему передал помощник режиссера и уверил, что оно безопасно. Пуля, пронзившая Хатчинс, ранила в плечо также самого режиссера Джоэла Соузу.

Последнее фото с Хатчинс перед трагедией

Галина умерла не сразу. Члены съемочной группы пытались остановить кровь, но тщетно. Не спасли женщину и в больнице, куда ее экстренно доставили вертолетом.

Изданию Los Angeles Times удалось выяснить подробности, что происходило сразу после выстрела.

Болдуин был в полнейшем шоке. "Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?", – все время повторял актер.

#Mundo

Medios internacionales reportan que el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente con una pistola de utilería matando en el set de grabación de la película 'Rust' a la Directora de Fotografía Halyna Hutchins. Ocurrió en Santa Fe, Nuevo México. pic.twitter.com/t1wzmjDJss — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 22, 2021

Первым бросился помогать Хатчинс светотехник Сергей Светной, тоже родом из Украины. Галина умирала у него на руках, но при этом была в полном сознании. Микрофонный техник, подбежавший следом, склонился над женщиной и произнес "Это нехорошо".

"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - повторила за ним Хатчинс. Это были ее последние слова.

Напомним, трагедия произошла 21 октября в штате Нью-Мексико на съемках вестерна "Ржавчина". У погибшей Хатчинс остались муж и восьмилетний сын. Родители женщины заявили, что не обвиняют Болдуина в смерти их дочери. Они убеждены, что инцидент произошел из-за халатности членов команды.

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