Новое несчастье произошло на съемочной площадке американского фильма «Ржавчина», где ранее Алек Болдуин застрелил оператора украинского происхождения Галину Хатчинс.

О новом ЧП на месте съемок фильма сообщили американские СМИ. Так, стало известно, что на съемочной площадке серьезно пострадал мужчина по имени Джейсон Миллер. Его задача была в том, чтобы проверять и закрывать съемочный павильон, который находился на ранчо в Нью-Мексико.

Во время выполнения этих заданий мужчину поджидало неожиданное ЧП: его атаковал ядовитый паук-отшельник. Укус оказался очень серьезным – из-за яда рука Джейсона быстро начала разлагаться.

Мужчина обратился за помощью к врачам. По их прогнозам, руку, вероятно, придется ампутировать. Если же такого исхода все же удастся избежать, пострадавшему в любом случае понадобится пересадка кожи.

Мать Миллера уже сейчас готовится подать иск в суд, чтобы добиться компенсации за травму сына.

Отметим, что ранее мир потрясла ругая трагедия на съемках фильма «Ржавчина». Так, Алек Болдуин, который снимался в картине в главной роли, выстрелил из реквизитного оружия, которое по невыясненной причине оказалось заряжено настоящими патронами, ранив оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Хатчинс от полученного ранения скончалась. Расследование этого инцидента продолжается.

Напомним, Алек Болдуин застрелил украинку: режиссер решился рассказать, что произошло на самом деле.

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