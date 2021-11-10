Серіал "Гра в кальмара" завоював велику популярність, тому його творці вирішили порушити південнокорейську традицію - такі висновки можна зробити після слів режисера і сценариста Хвана Дона Хека.
Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" посів друге місце в топі платформи Netflix, передає Politeka.net. Сюжет розповідає про групу людей, яка через потребу в грошах бере участь у таємному турнірі на виживання з фінальним призом у розмірі 45,6 млрд вон.
Серіал дуже сподобався глядачам, які вимагають продовження. Режисер і сценарист Хван Дон Хек вирішив зняти другий сезон, порушивши південнокорейську традицію, адже зазвичай там знімається лише один.
Другий сезон поки знаходиться на етапі планування, пише Associated Press.
Молодша сестра Софії Ротару повідала про велике горе в родині: "Повністю втратила зір"
Закінчення пандемії: у ВООЗ розкрили, коли буде зроблено довгоочікуване оголошення
Дружина учасника "Танців з зірками" публічно звернулася до нього після того, як вони роз'їхалися: "Пробач, але я хочу сказати..."
Мelovin, що вилетів з "Танців з зірками", висловив, що думає про Кухар: "Після всіх баталій..."
У МОЗ прийняли остаточне рішення, кому можна не робити щеплення від ковіда: які документи будуть потрібні
"В даний час я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще рано говорити, коли і яким сезон вийде. Так що я обіцяю вам це, Кі Хун повернеться і зробить що-небудь для світу", - розповів Хван.
Примітно, що Netflix офіційно не анонсував другий сезон, проте глядачі наполягають. Актори навіть поділилися, що завдяки мегапопулярності шоу, їх стали впізнавати в США.
Нагадаємо, зірка "Гри в кальмара" вразила фігурою і гнучкістю, зайнявшись йогою
А ще Politeka писала, гучна вечірка в стилі "гри в кальмара" закінчилася трагедією
Також Politeka повідомляла, що зірка "Гри в кальмара" в приталеній сукні з вирізом здивувала фігуркою