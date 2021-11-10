Серіал "Гра в кальмара" завоював велику популярність, тому його творці вирішили порушити південнокорейську традицію - такі висновки можна зробити після слів режисера і сценариста Хвана Дона Хека.

Південнокорейський серіал "Гра в кальмара" посів друге місце в топі платформи Netflix, передає Politeka.net. Сюжет розповідає про групу людей, яка через потребу в грошах бере участь у таємному турнірі на виживання з фінальним призом у розмірі 45,6 млрд вон.

Серіал дуже сподобався глядачам, які вимагають продовження. Режисер і сценарист Хван Дон Хек вирішив зняти другий сезон, порушивши південнокорейську традицію, адже зазвичай там знімається лише один.

Другий сезон поки знаходиться на етапі планування, пише Associated Press.

"В даний час я займаюся плануванням. Але я думаю, що ще рано говорити, коли і яким сезон вийде. Так що я обіцяю вам це, Кі Хун повернеться і зробить що-небудь для світу", - розповів Хван.

Примітно, що Netflix офіційно не анонсував другий сезон, проте глядачі наполягають. Актори навіть поділилися, що завдяки мегапопулярності шоу, їх стали впізнавати в США.

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