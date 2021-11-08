Актриса южнокорейского происхождения Чон Хо Ён, которая набрала популярность после нашумевшего сериала "Игра в кальмара", показала новый образ, делясь фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, актриса из Южной Кореи Чон Хо Ён более 10 лет назад начала пробовать себя в шоу-бизнесе. Звезда пыталась построить карьеру модели, а также снимается в кино. Настоящую популярность Чон Хо Ён обрела после выхода сериала "Игра в кальмара". Сейчас за актрисой следят более 23 миллионов фолловеров и чисто фанатов продолжает стремительно расти.

На новом сторис Чон была в шикарном платье с вырезом, который подчеркнул формы звезды. Как можно заметить, Хо Ён была без белья. Звезда улыбалась, показывая фигурку на каком-то светском вечере. Сзади можно увидеть колонны и небольшую оградку.

"Lacma", - написала Чон под фотографией, которую разместила в сторис Инстаграм.

Напомним, звезда "Игры в кальмара" впечатлила фигурой и гибкостью, занявшись йогой

А еще Politeka писала, что звезда "Игры в кальмара" в полупрозрачном платье козырнула модельной внешностью

Также Politeka сообщала, что звезда «Игры в кальмара» расстегнула штаны, сразив сказочной фигурой



