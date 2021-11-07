Актриса Чон Хо Ён, которая стала популярной актрисой после триумфа в "Игре в кальмара", показала, как занимается йогой на радость фанатов.

Как пишет Politeka.net, южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён любимица фанатов со всего мира, ведь за ней уже следят 20 миллионов фолловеров в Инстаграм. Звезда начала свою карьеру в Корее, пробуя в себя в модельном бизнесе, но настоящую популярность Чон Хо Ён принесла "Игра в кальмара", где она была игроком под номером 067. Чон Хо Ён настолько известна, что люди начали создавать фан-группы в Инстаграм, где делятся фотографиями знаменитости.

Так, в одной из таких фан-страничек, появились фото, где актриса была в лосинах и топике. Звезда занималась упражнения в спортзале. На нескольких снимках модель продемонстрировала свои умения, надев маску, ведь нужно заботиться о безопасности окружающих.

"Хо Ён йога", - написано было под фотографиями.

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