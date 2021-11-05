Актриса Ли Ю-ми, которая сыграла Чи Ен в "Игре в кальмара", показала фигурку, надев мини-юбку для фотосессии, которую опубликовала в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, 27-летняя актриса Ли Ю-ми стала популярной южнокорейской актрисой. Звезда снялась в десятках картин за 11 лет карьеры. Но популярность принес актрисе сериал от Netflix "Игра Кальмара", где сыграла роль Чи Ен, 240-го игрока. На звезду за последние месяцы подписались миллионы фанатов благодаря популярному сериалу, который получил недавно звание самого успешного проекта Netflix. Теперь посты Ли Ю-ми набирают сотни тысяч и миллионы лайков, которые актриса публикует в социальной сети.

На новых фото Ли была в красной юбке, футболке, куртке и теплой обуви. При этом Ю-ми оставила ноги оголенными, хвастаясь их стройностью.

Фанаты поставили более 800 тысяч лайков и написали комментарии:

"Люблю Ю-ми", "Я заварил чай тебе, Ли, хочешь?", "Привет", "Такая милашка", "О, красиво", "такая красивая", "Безумно красива", "Как всегда красиво", "Это прекрасно".

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