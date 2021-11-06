Южнокорейская актриса и модель Чон Хо Ён, которая прославилась во всем мире благодаря роли в сериале «Игра в кальмара», показала свою харизму в полупрозрачном наряде.

В последние месяцы у южнокорейского сериала «Игра в кальмара» от Netflix появились миллионы фанатов по всему миру. Ему пророчат звание лучшего проекта года из-за стремительно растущей популярности. В центре сюжета оказались люди с проблемами в жизни, вынужденные участвовать в смертельных состязаниях в надежде выиграть большие деньги.

Одну из главных ролей в сериале сыграла 27-летняя Чон Хо Ён. Свою карьеру в Корее она начала в качестве модели. Впервые девушка прославилась благодаря участию в «Топ-модель по-корейски», однако «Игра в кальмара» принесла ей бешенную популярности и фанатов со всего мира.

Теперь, когда у девушки появилась армия поклонников, они часто делятся в сети ее фото. В одной из фан-групп показали снимок Чон Хо Ён с показа мод. На фото модель дефилировала в черных лосинах и роскошном полупрозрачном платье с кружевным рисунком. Дополняли образ черный берет и золотые украшения.

Поклонники знаменитости не смогли пройти мимо.

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