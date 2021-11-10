Сериал "Игра в кальмара" завоевал большую популярность, поэтому его создатели решили нарушить южнокорейскую традицию - такие выводы можно сделать после слов режиссера и сценариста Хвана Дона Хека.
Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" занял занимает второе место в топе платформы Netflix, передает Politeka.net. Сюжет рассказывает о группе людей, которая из-за нужды в деньгах участвует в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон.
Сериал очень понравился зрителям, которые требуют продолжения. Режиссер и сценарист Хван Дон Хек решил снять второй сезон, нарушив южнокорейскую традицию, ведь обычно там снимается лишь один.
Второй сезон пока находится на этапе планирования, пишет Associated Press.
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"В настоящее время я занимаюсь планированием. Но я думаю, что еще рано говорить, когда и каким сезон выйдет. Так что я обещаю вам это, Ки Хун вернется и сделает что-нибудь для мира", - рассказал Хван.
Примечательно, что Netflix официально не анонсировал второй сезон, однако зрители настаивают. Актеры даже поделились, что благодаря мегапопулярности шоу, их стали узнавать в США.
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