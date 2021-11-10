Солістка популярної української групи KAZKA, Олександра Зарицька, яка була учасницею шоу "Танці з зірками", розповіла про своє важке рішення.

Зірка взяла участь у "Танцях з зірками" цього року, на жаль, вона покинула проект, можна сказати, за крок від фіналу, повідомляє Politeka.net. Артистка разом зі своїм партнером Юрієм Мєшковим пішли з шоу в минулому, десятому ефірі.

У новому пості в Instagram Зарицька розповіла, що прийняла важке рішення, погодившись на зйомки в "Танцях з зірками". Зірку майже всі відмовляли через фізичну форму, і пророкували їй два-три ефіри.

"Мало хто знав, що танці були моєю великою мрією, і погодившись на цей проект, я зробила перший і супер-відповідальний, рішучий крок до своєї мети", - поділилася зірка.

За словами Зарицької, танцювати і не соромитися - було її давньою дитячою мрією. В результаті 10 ефірів артистка довела своїм прикладом, що бажання збуваються.

"У мене повірили і допомогли величезна кількість людей, я навіть не могла уявити, що так багато талановитих і навіть геніальних людей стоїть за цим проектом", - поділилася зірка.

За словами співачки, для неї танці стали сенсом життя, як і музика, але також на проекті у неї з'явилися почуття.

"Найбільшим подарунком, який приніс мені проект "Танці з зірками" - став мій учитель, друг, людина, яку я полюбила всім серцем - Юра", - написала Олександра.

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