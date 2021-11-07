Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая удивила необычным танцем, устроив настоящее сватовство со своим партнером Юрием Мешковым на шоу «Танці з зірками».

Как пишет Politeka.net, в прямом эфире Зарицкая станцевала со своей бабушкой. Танец пары иллюстрировал сватовство по украинским народным обычаям.

«Саша Зарицкая сегодня станцевала со своей бабушкой и на паркете они устроили настоящее сватовство! Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, ее бабушка Анастасия Алексеевна и ее подруги, пришедшие на смотр Юрия Мешкова!», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях Зарицкой оставили массу теплых слов. Не обошлось и без критики.

«А танец где? Разве был? Юрий танцевал! А партнёрша когда уже потанцует?!», «Что за невероятный танец с бабушкой. Вспомнил свою любимую бабушку и плачу, очень чувственный номер, до слез», «Они так хороши вместе», «Самая лучшая пара в этом сезоне, победы им», «Юра в образе казака просто огонь», «Не самый сильный танец. Так походили по паркету», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Александра Зарицкая попросила о помощи после преступления: "Держись, малышка".

Как сообщала Politeka, Зарицкая поразила нарядом на паркете "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Зарицкая поддалась романтике с партнером по шоу: "Волшебно".