Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька звернулася в соцмережі до українців за допомогою після пограбування, яке сталося днями в Києві.

Свій заклик Зарицька залишила в "сторіз" в Instagram, передає Politеka.net.

"Друзі, обов'язково перейдіть і подивіться пост!!! Може, вийде впізнати цих людей. Лілія Багірова, тримайся, крихітко", - йдеться в повідомленні.

Справа в тому, що днями в столиці пограбували колишню дівчину репера Kyivstoner (Альберта Васильєва) Лілію Багірову. Про те, що трапилося вона розповіла в соцмережі.

За словами Багірової, діяли кілька чоловіків у балаклавах. У неї відібрали всі грошові заощадження, але, на щастя, її саму не чіпали. Слідчі припускають, що злочин було скоєно за наводкою.

"Потрібна була я, або гроші - питання відкрите. Але гроші винесли, а мене залишили живою. Подробиці приголомшливі. Але я поки утримаюся", - повідомила Багірова.

Також дівчина звернулася до злочинців, вказавши їм на те, що вони занадто рано зняли балаклави, і їхні обличчя зняли камери зовнішнього відеоспостереження, більш того, вони всюди залишили свої відбитки пальців - Так що питання з їх затриманням - справа часу. Тому Багірова запропонувала кривдникам самим повернути їй гроші.

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