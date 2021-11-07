Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA, показала ефектний танець з Юрієм Мєшковим на шоу" Танці з зірками", завороживши українців.

Як пише Politeka.net, Зарицька є успішною співачкою. Зірка почала свій шлях з талант-шоу, а після цього випустила безліч хітів, які займали перші місця в чартах. У 2021 році Олександра вирішила спробувати свої сили в самому танцювальному шоу "Танці з зірками", де вже увійшла в топ-5 пар і ще не вилетіла. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому відео, яке Олександра опублікувала в соціальній мережі, зірка була в сукні. Юрій Мєшков же надів білий піджак і штани. Пара виконала Віденський вальс.

"Як завжди, поки ми готуємося до нинішнього ефіру, пропоную подивитися наш влог про попереднє", - написала Олександра.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Чарівно", "ви круті, я вірю у вас і знаю, що ви впораєтеся з усіма складнощами", " можна виконавця пісні?", "Ви супер дуже красиво, захоплююся Вами".

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