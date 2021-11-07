"У нас третій..."

Відома артистка і солістка групи "KAZKA" Олександра Зарицька вразила видом у національному вбранні перед виступом на "Танцях з зірками".

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона виступає в групі KAZKA, де є солісткою. Зараз артистка також є учасницею шоу "Танці з зірками", де її напарником на паркеті є Юрій Мєшков.

Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Олександра Зарицька в павільйоні шоу "Танці з зірками" показала, як вона з командою готується до виступу.

Також, вона показала свою бабусю, яка можливо візьме участь на виступі Зарицької та Мєшкова.

"Це моя бабуся, найкрасивіша у світі!",- заявила Олександра Зарицька.

"Не забувайте голосувати та дивитися прямий ефір о 21:00. Український танець у нас третій, а самба - шоста", - розповіла артистка.

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