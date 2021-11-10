Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, которая была участницей шоу "Танці з зірками", рассказала о своем трудном решении.

Звезда приняла участие в "Танцях з зірками" в этом году, к сожалению, она покинула проект, можно сказать, в шаге от финала, сообщает Politeka.net. Артистка вместе со своим партнером Юрием Мешковым ушли из шоу в прошлом, десятом эфире.

В новом посте в Инстаграм Зарицкая рассказала, что приняла тяжелое решение, согласившись на съемки в "Танцях з зірками". Звезду почти все отговаривали из-за физической формы, и пророчили ей два-три эфира.

"Мало кто знал, что танцы были моей большой мечтой, и согласившись на этот проект, я сделала первый и супер-ответственный, решительный шаг к своей цели", - поделилась звезда.

По словам Зарицкой, танцевать и не стесняться - было ее давней детской мечтой. В результате 10 эфиров артистка доказала своим примером, что желания сбываются.

"В меня поверили и помогли огромное количество людей, я даже не могла представить, что так много талантливых и даже гениальных людей стоит за этим проектом", - поделилась звезда.

По словам певицы, для нее танцы стали смыслом жизни, как и музыка, но также на проекте у нее появились чувства.

"Самым большим подарком, который принес мне проект "Танці з зірками" – стал мой учитель, друг, человек, которого я полюбила всем сердцем – Юра", - написала Александра.

Напомним, похудевшая на 20 кг в "Танцях з зірками" Зарицкая, поразила своим обычным завтраком

А еще Politeka писала, что бабушка Зарицкой из KAZKA разоткровенничалась с Осадчей, смутив внучку

Также Politeka сообщала, что солистка KAZKA Зарицкая устроила сватовство с партнером по танцевальному шоу