Відома співачка, детектив шоу «Маска» Ольга Полякова, яка поїхала з сім'єю на Мальдіви, розповіла, як важко їй дається відпочинок через те, що вона не може розслабитися.

Як пише Politeka.net, артистка вже кілька днів відпочиває на Мальдівах та хвастається розкішними видами і прекрасною фігуркою. Цього разу співачка зняла себе в легкій сукні біля моря, поділившись своїми роздумами.

"У мене дуже багато планів і сил на них треба багато! Так що, поки є тут пару днів, треба відпочивати! Але розслабитися до кінця не можу, весь час щось вирішую, і про щось турбуюся, сама себе задовбала! А ви на який день розслабляєтеся?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"У такій сукні я б в перший день розслабилася", «Яке гарне плаття», «красуні взагалі», «Красоточка», «Фея», «Олечка, ви красуня!", "Красиво жити не заборониш», «неймовірна жінка», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Оля Полякова раптово стала письменницею:"куди котиться світ".

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