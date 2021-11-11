Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно презентувала нову пісню з Михайлом Хомою, також розповіла про вихід своєї нової книги, в якій дала кілька "не шкідливих" порад.
Нещодавно стало відомо, що Ольга Полякова вирішила випустити «нешкідливі поради дорослої дівчинки». Книга розповідає про різні етапи - як зірка стала тією, хто вона тепер; як знайти своє покликання і знайти внутрішню свободу; як бути кращою мамою без шкоди для свого життя; а також як зробити так, щоб Всесвіт чула тебе і відгукувалася.
Не обійшлося без секретів краси, при цьому Полякова також встигла прокоментувати вихід книги:
"Я не психоаналітик, не гуру і не коуч – їх і так занадто багато розвелося останнім часом. Я всього лише жінка, яка дещо зрозуміла про це життя і її закони. Або не зрозуміла ... я можу помилятися, можу повторюватися, можу сама собі суперечити, мене може заносити на поворотах, але я чесна і поблажлива сама до себе», - говорить зірка.
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Користувачі мережі відреагували по-своєму:
"Молодець👏 🏼 🔥; а чому російською мовою???; міжнародна мова; щоб краще продавалося; а чому питання російською?; тому що це її рідна мова і книгу читатимуть не тільки ті, хто знає українську мову; куди світ котиться».
Зазначимо, раніше Оля Полякова вже втретє зібрала шанувальників 26 жовтня в Палаці спорту. Минулого року концерт довелося скасувати через карантин, тому цього року співачка надолужила згаяне.
Артистка разом з шанувальниками виконала свої найвідоміші хіти, а також влаштувала презентацію пісню з зірковим детективом шоу "Маска" DZIDZIO. Був присутній на шоу і ведучий телеканалу "Україна" Олексій Суханов.
Зазначимо, прощально виступ зірки було заплановано для того, щоб завершити цикл виступів у форматі " королеви ночі»
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